Директор «Спартака» о легионерах: «Ищем защитника и центрфорварда. Хотим взять тех, кто нас усилит, но рынок просто пустой на сегодняшний день»

Спортивный директор сообщил, что клуб ищет легионеров.

Клуб в межсезонье подписал словака Патрика Рыбара, американца Джоуи Кина и канадца .

«Легионеры? Планируются, работа ведется, просматриваются. Кого ищем? Защитника и центрального нападающего. Может быть, двух защитников возьмем или одного крайнего.

Хотим взять тех, кто нас усилит, но на сегодняшний день рынок просто пустой. Нет людей. Когда они появятся, никто не знает.

Мы хотим усилиться, но не могу сказать, получится или нет. Мы довольны тремя иностранцами, которые у нас есть, и благодарны им», – сказал .