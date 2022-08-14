Миронов о 3:2 с «Ак Барсом»: «Задачи выиграть не было. Нужно было сыграть в грамотный хоккей, держась нашей системы»

подвел итоги предсезонной игры с (3:2).

провел благотворительный матч в память о . Все средства, вырученные от продажи билетов и сувенирной продукции, будут переданы его семье и направлены на открытие памятника.

«Руководство клуба вышло на нас с предложением провести благотворительный матч в память о Владимире Николаевиче Шадрине, и мы поддержали эту идею. Всегда хочется помочь выдающимся хоккеистам. Может быть, такие матчи войдут в традицию, почему нет? Мы только за, с удовольствием будем продолжать это делать.

Задачи выиграть не было, мы хотели выйти и показать хороший хоккей. Сегодня только вернулись со сборов, где провели тяжелые две недели. Ребята под нагрузками, нужно было сыграть в грамотный хоккей, держась нашей системы. Что-то получилось, что-то нет. Все равно победа есть победа, будем готовиться дальше. Время до старта чемпионата есть, нужно все отработать до автоматизма.

Как оценю дебют Кина? Он только недавно прилетел, акклиматизировался, потренировался пару дней. Ему тяжело дался переход на наш часовой пояс, поэтому он после прилета поспал около двадцати часов.

Сегодня спросили его перед игрой, готов ли он выйти, и Джоуи изъявил желание. Североамериканский характер. Для него это другой хоккей, другая лига. Он отыграл хорошо, без помарок. Да, есть маленькие ошибки, но это от волнения. Ждем от него голов в большинстве, мы для этого и брали его в команду.

Что касается пришедших ребят из , то каждого молодого игрока нужно подстегивать и направлять в правильное русло. Ребята перспективные, талантливые, но на одном таланте не выедешь. Нужно прикладывать трудоспособность и характер. Будем смотреть, есть еще несколько товарищеских игр. Посмотрим, кто будет готов сыграть в первом матче сезона. Все в их руках.

У нас в команде спортивный принцип: кто сильнее – тот и играет. Прошлые заслуги – это, конечно, хорошо, но в новом сезоне нужно доказывать, что ты готов играть в составе.

Сегодня должен был сыграть Цыплаков, но с утра у него была температура. Будем стараться подготовить состав к 2 сентября. Принс и Талалуев сейчас после травмы. Стараемся перестраховаться и рано не выпускать игроков, чтобы не было рецидивов», – сказал главный тренер «Спартака».