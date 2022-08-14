Защитник «Спартака» Кин: «О политической ситуации не думал. Все мои мысли сосредоточены только на хоккее»

Джоуи Кин поделился впечатлениями после контрольного матча с (3:2).

«Моя первая игра в России получилась хорошей. В России манера игры и то, как болельщики поддерживают команду, отличается от Америки, но мне здесь все нравится. Для меня это хороший опыт, с нетерпением жду следующих матчей.

В этом году я выиграл Кубок Колдера, и после этого мной заинтересовались в «Спартаке». Я поговорил с и другими ребятами, и они хорошо отозвались о клубе и лиге. Так что я рад был сюда перебраться.

В Москве я всего полтора дня, и я сразу же приступил к тренировкам. Пока что я живу у Принса, но уже ищу себе квартиру. О политической ситуации я не думал. Все мои мысли сосредоточены только на хоккее», – сказал защитник .