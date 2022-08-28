Генменеджер «Динамо» об обмене Сапунова: «СКА был очень настойчив, пошел на большие затраты, чтобы приобрести его»

Генменеджер «Динамо» высказался об обмене Владислава Сапунова в СКА.

– Почему решили отпустить защитника молодежной команды Владислава Сапунова?

– Мы смотрели больше в разрезе перспективы. Понятное дело, что молодежь подпитывает команду . Появляются ребята в составе основной команды – , Василий Мачулин. Но не стоит забывать, что часть ребят испаряется даже из той чемпионской команды, которая выиграла Кубок Харламова. Многие защитники вообще остались без клуба и предложений.

Могу сказать, что в СКА были очень настойчивы, пошли на большие затраты, чтобы приобрести этого хоккеиста. Мы посмотрели, что на данный момент защитники 2005 и 2006 года в плане перспективы нам более интересны. Если СКА так сильно хотели Сапунова и пошли на вложения, клубом коллегиально было принято решение пойти на эту сделку, – сказал .

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