Генменеджер «Динамо» об обмене Сапунова: «СКА был очень настойчив, пошел на большие затраты, чтобы приобрести его»

Теги СКА Алексей Сопин КХЛ Динамо деньги Никита Новиков Владислав Сапунов Василий Мачулин Хоккей

Генменеджер «Динамо» высказался об обмене Владислава Сапунова в СКА.

– Почему решили отпустить защитника молодежной команды Владислава Сапунова?

– Мы смотрели больше в разрезе перспективы. Понятное дело, что молодежь подпитывает команду КХЛ. Появляются ребята в составе основной команды – Никита Новиков, Василий Мачулин. Но не стоит забывать, что часть ребят испаряется даже из той чемпионской команды, которая выиграла Кубок Харламова. Многие защитники вообще остались без клуба и предложений.

Могу сказать, что в СКА были очень настойчивы, пошли на большие затраты, чтобы приобрести этого хоккеиста. Мы посмотрели, что на данный момент защитники 2005 и 2006 года в плане перспективы нам более интересны. Если СКА так сильно хотели Сапунова и пошли на вложения, клубом коллегиально было принято решение пойти на эту сделку, – сказал Алексей Сопин.

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