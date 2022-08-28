Якоб Лилья: «Мой переход в «Динамо» прошел прекрасно. Гарантирую, что буду работать усердно, вносить свой вклад в успехи»

считает, что его переход в «Динамо» прошел прекрасно.

1 августа клуб объявил о подписании 2-летнего контракта с нападающим. После этого он заявил шведским медиа, что хочет его расторгнуть, но не располагает средствами для выплаты компенсации.

«Всякий раз, когда переходишь в новый клуб, испытываешь новые чувства. Думаю, каждый игрок проходит через это в своей карьере. Для меня это новый опыт. Сейчас я адаптируюсь к новым партнерам.

Мой переход в «Динамо» прошел прекрасно. Меня здесь здорово приняли. Атмосфера в команде хорошая. Хотя, конечно, все волнуются в связи со скорым стартом сезона.

Конечно, я готов к сезону. С каждым днем прогрессирую, становлюсь лучше, еще больше погружаюсь в игровой процесс. Я уверен, что мы можем быть лучшей командой. Мы способны показать лучший хоккей. Мы знаем это. Поэтому просто сделаем это.

Гарантирую, что в «Динамо» я буду работать усердно, вносить свой вклад в успехи и способствовать тому, чтобы мы были лучше. Это то, к чему я стремлюсь», – сказал шведский нападающий .