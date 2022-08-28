Алексей Кудашов: «Многие ребята без опыта игры в КХЛ. Стояла задача подготовить их физически, тактически. Не все, но большую часть мы успели сделать»

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Алексей Кудашов подвел итоги матча против «Витязя» (2:1) на Кубке мэра Москвы.

– Очень важно было посмотреть как команда отреагирует на вчерашнее поражение. Плюс ситуация непростая: поздно закончили матч с «Амуром» и рано начинали сегодня. Не все получалось, но молодцы. Нам нужно было посмотреть другие моменты. Сегодня мы довольны.

– Выделите главные тезисы предсезонки…

– У нас была большая работа. Команда полностью новая. Начиная от вратарской линии. Тут нечего говорить о сочетаниях, их просто не было. Многие игроки без опыта игры в КХЛ. У нас стояла задача подготовить их физически, тактически, сложить коллектив и так далее. Конечно, не все, но большую часть мы успели сделать.

Понятно, что официальные игры – это другой накал ответственности. Многие психологические моменты будут давить, но тем не менее, считаю, что много проблем нам удалось решить.

– У вас было очень мало времени на восстановление, как вы к этому вопросу подошли?

– Это то, о чем я говорил – как отреагируют ребята. Сейчас предсезонка, и мы тренируемся и играем в таком графике, что это небольшая проблема. Да, у «Витязя» было больше времени на подготовку. Но мы воспользовались полной заявкой по регламенту и задействовали 14 нападающих. Время распредели между игроками.

– Какая из игр на турнире вам понравилась больше?

– Они все разные. Первая, наверное, эмоционально и по содержанию была хорошей. Сегодня была сложная. «Витязь» хорошо играл, и мы после такого поражения. Новые сочетания пробовали. Игру с Хабаровском нельзя отметать. Она могла повернуться как в одну, так и в другую сторону. Для нас это огромная пища для размышлений и хороший урок, – сказал главный тренер «Динамо».

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