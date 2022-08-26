СКА выменял 18-летнего защитника Сапунова у «Динамо» на денежную компенсацию

и совершили обмен.

Состав армейцев пополнил защитник Владислав Сапунов. Московская команда получит денежную компенсацию.

18-летний Сапунов – обладатель Кубка Харламова-2021.

В составе юниорской сборной России в 2021 году он стал обладателем Кубка Глинки/Гретцки и серебряным призером юниорского чемпионата мира, а в 2020 году – победителем Зимних Юношеских Олимпийских игр.

В минувшем сезоне он провел 56 игр в регулярном чемпионате Париматч Молодежной хоккейной лиги за МХК «Динамо» и набрал 14 (5+9) баллов при полезности «+18». В плей-офф он сыграл 6 матчей, не набрав очков.