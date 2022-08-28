Первый официальный матч на новой арене «Авангарда» пройдет 20 сентября. «Омские Ястребы» и «Авто» сыграют в рамках чемпионата МХЛ

рассказал о тестовых мероприятиях на новой арене «Авангарда».

«G-Drive Арена» в Омске примет первый домашний матч «Авангарда» 1 октября (против «Сибири»).

Новый дворец был построен на месте снесенной в 2019 году «Арены-Омск».

«Тестовые мероприятия планируются. Первое будет 14 сентября, и я в нем буду участвовать. Получается, что я первый протестирую эту арену в рамках матча между командой «Газпромнефти» и журналистами.

Следующее мероприятие – открытая тренировка «Авангарда», куда мы пустим небольшое количество зрителей.

И затем официальное мероприятие – матч чемпионата с 20 сентября тоже с определенным количеством зрителей», – сказал председатель совета директоров .