Грицюк о «G-Drive Арене»: «Там какая‑то пушка строится! Очень жду переезда»

подвел итоги матча со сборной России U25 (3:4) на турнире .

– Что вы думаете об этом матче?

– Мы попробовали разные сочетания, и нам попался хороший соперник. Достаточно техничная команда, и я лично знаю почти всех пацанов. Перспективные ребята, и они здорово играли – в пасик пытаются шнуровать. Но я не очень доволен результатом.

– Вы могли бы сами за сборную России сыграть.

– Мог бы, но в клубе у меня побольше дел. Нужно доказывать там.

– Как вы отреагировали на обмен своего товарища по сборной ?

– Да ничего, поздравил. Для него это может быть положительный шаг. Но я удивился такой сделке, что Саню обменяли на так много народу. Но я знаю Саню, его потенциал – и он мне очень нравится как защитник.

– Что радикально изменилось при ?

– Я вижу, что он старается держать систему. И у него хорошо получается. Пока идут предсезонные турниры, у нас есть время обработать какие‑то детали. Многие мелочи не получаются, потому что некоторые ребята еще не до конца понимают всю тактику, как играть. Но тренер им поможет, выведет на новый уровень.

– Ждете новую арену «Авангарда»?

– Очень! Если честно, я еще ни разу не был на арене. Только проезжал мимо. Но виделся с Александром Владимировичем Крыловым. Он мне рассказывал про арену. Мне показывали фотки из раздевалки.

Я очень жду переезда. Потому что там какая‑то пушка строится! Я очень хочу посмотреть! Морально готовлю себя к тому, что в Омске будет аншлаг на первом матче. Всегда легко выходить, когда трибуны тебя гонят вперед. Я жду эмоционального всплеска, на фоне которого буду выглядеть максимально хорошо.

– Чего вы ждете от этого сезона?

– Надо прогрессировать. В прошлом сезоне я выбил 38 очков. Теперь ставлю перед собой выше цель. Играю с Володей Ткачевым – хочу не проиграть ему по очкам как минимум. Все цели объявлять не хочу, но верю в лучшее, – сказал форвард .