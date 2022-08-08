Крылов о «G-Drive Арене»: «Впервые в России будет два бизнес-лаунжа. Один продан. Оказалось, в Омске хороший спрос на качественный сервис»

рассказал о спросе на билеты на матчи «Авангарда».

«Для уверенности Дмитрия [Рябыкина] это важно [выиграть ]. С точки зрения результата, мне кажется, все понимают, что это предсезонный турнир, что не главное победить, а главное наиграть какие-то связки. Но если победим – будем очень приятно для всех.

Как отношусь к тому, что «Авангард» начнет 12 матчами на выезде? Слушайте, мы в любом случае сыграем столько же матчей на выезде, сколько и все остальные. Поэтому мы подстраховались. Новая арена – это всегда проблемы.

Я хочу, чтобы открытие и в дальнейшем игра «Авангарда» были без проблем. Поэтому нам нужен этот месяц с 1 сентября про 1 октября, чтобы наладить все системы и провести нескольких тестовых мероприятий, чтобы не ударить в грязь лицом. Мы столько пережили все вместе, столько прошли, и, как вы знаете, запоминается последнее. И если мы на последнем этапе ударим в грязь лицом, то запомнится это, а не тот героический путь, который мы прошли.

Я бы говорил не об абонементах – это, мне кажется, достаточно всем известная форма продажи, а я бы говорил о том, что на этой арене – впервые в России – будет два бизнес-лаунжа так называемых. Это платинум и голден. Это когда ты сидишь в партере, а потом поднимаешься в свой ресторан, где у тебя свое место, все накрыто.

Вот эти места хороши тем, что ты можешь прийти на один матч и получить сервис даже выше, чем в ложе. Один [из таких секторов] продан абсолютно. Это меня очень расстроило в кавычках, потому что, мне кажется, такие премиум-билеты должны продаваться последними. Оказалось, в городе есть хороший спрос на качественный сервис, на такую услугу», – сказал председатель совета директоров .