Якупов о ротации: «Приехал на игру, а тебя в составе нет. Ну что это? В «Авангарде» это невозможно. Хоккеисты не могут себя реализовать, потому что им не дают стабильно играть»

объяснил важность получения стабильного игрового времени для хоккеистов.

– Стабильность – это то, что вам было необходимо после ухода из и последующих обменов?

– Конечно, сто процентов. Стабильность в принципе всегда хочется обрести, ты идешь к этому, но иногда не можешь контролировать какие-то вещи. Мне нравится, когда играют лучшие, то есть вот есть состав, и он играет.

Понятно, бывает ставят другого игрока, если болезнь или травмы, но нет никакой безумной ротации, когда две сыграл, одну отдохнул или еще как-то. Это бред вообще. Мне кажется, что если ты достоин играть, то ты играешь, а вот эти замены, карусели…

В «Авангарде» никогда такого не было, хотя и молодежь есть подрастающая, когда непонятно, играешь ты завтра или нет, готовиться или не надо. Приехал на игру, а тебя в составе нет, ну что это? В Омске это невозможно.

Нет, вы у любого хоккеиста спросите, нравится ли ему ротация? Не думаю, что хоть один игрок скажет: «Блин, я четыре матча подряд сыграл, мне надо отдохнуть». Любому хоккеисту легче быть в ритме постоянно, он не хочет тренироваться бесконечно.

Чем больше игр, тем интереснее, ведь ты деньги зарабатываешь не за тренировки, а за то, что даешь результат команде, городу и болельщикам, которые на тебя приходят.

Сколько у нас игроков, которые не могут себя реализовать, потому что им не дают стабильно играть! Я просто не понимаю этого.

– В «Авангарде» много классных крайних форвардов, очевидна жесткая конкуренция за места в топ-9. Вы готовы к ней?

– Всегда готов, вообще никаких проблем. Кто будет лучше, тот и будет играть, тренерский состав будет делать изменения, если кто-то не устраивает.

Я всегда готов бороться и за топ-6, и за топ-9. У нас есть определенные роли на льду, задачи, но цель у всех одна. В этом плане все хорошо, никаких обид у кого-то в коллективе я не видел, – сказал нападающий .