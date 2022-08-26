Якупов о Покке и Каски: «Были слезы, опустошение, когда они сказали, что, наверное, поедут. Мы такие: «Пожалуйста, не уезжайте». Но все как-то быстро произошло»

Наиль Якупов прокомментировал уход и из «Авангарда».

Финские защитники покинули клуб во время плей-офф-2022.

– Вы смогли понять позицию Покки и Каски?

– Конечно, мы их поняли. Никто их не мог насильно удержать, но если бы у нас были легальные способы, то мы бы никуда их не отпустили. Это два ключевых игрока, не хотелось, чтобы рушилась наша цепь, потому что мы почувствовали, что в плей-офф начали немножко по-другому играть, почувствовали вкус победы. И все могло быть иначе.

Нам их не хватало. И как больших мастеров, и как боевых единиц, потому что нагрузка на защитников легла огромная, люди играли с переломанными ребрами, с вылетевшими плечами. А скамейки просто не было. Емелин, Шарипзянов, Сведберг играли по 30 минут, и искренне хотелось, чтобы им была какая-то помощь.

Ну и плюс Вилле и Оливер – это два праворуких защитника, у нас после их отъезда все леворукие остались. Это тоже важный момент, возникали неприятности в зоне.

Жалко, очень жалко. Были слезы, было опустошение, когда они сказали, что, наверное, все-таки поедут. И мы такие: «Нет, пожалуйста, не уезжайте». Но все как-то быстро произошло, очень не хотелось этого, – сказал нападающий «Авангарда».