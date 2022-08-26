Якупов о драках в матчах с «Сочи»: «Этому не место в хоккее. Просто слов нет. Дети приходят посмотреть на игру»

высказался о драках в матчах с «Сочи».

– Как вам очередной перформанс от ?

– Никак. Мы хоккеисты и играем в хоккей. Болельщики приходят, дети, посмотреть на игру, получить удовольствие. Да, кто-то, наверное, получает удовольствие и от драк, но на первом месте должен быть хоккей. Кроме того, это очень травмоопасно, и я считаю, что никакого посыла эти драки не несут абсолютно.

Мы не можем залезть в голову к игрокам «Сочи», как-то осуждать их. Им говорят драться, и они дерутся. Если они не смогут это сделать, то у них, наверное, будут проблемы. Но мое мнение – этому не место в хоккее, тем более в предсезонке. Просто слов нет.

– Может быть, две драки в предсезонке еще сильнее сплотили коллектив?

– Я понимаю, когда есть игроки, предрасположенные к боям на льду. Нормально, когда есть обоюдное согласие и желание у хоккеистов побиться. Но когда на стартовом вбрасывании скидывают перчатки, а люди не готовы к этому и не хотят драться, да им это и не надо…

Конечно, это как-то сплачивает. Здорово, что ребята могут за себя постоять. Но есть и другие моменты, которые могут сплотить команду, сделать парней ближе друг к другу. Вовсе не обязательно все время драться, – сказал нападающий «Авангарда».

«Авангард» и «Сочи» начали матч с массовой драки – второй раз за лето. Это уже традиция Назарова

«Авангард» и «Сочи» устраивали массовые драки в трех последних матчах между собой. Следующая игра – 21 сентября