Якупов об Омске: «Не встречал еще города в России, где настолько любят хоккей. Здесь все пропитано «Авангардом»

поделился впечатлениями от Омска.

– В Омске уже успели как-то обжиться, понять что-то о городе, о жителях?

– Да, достаточно было времени. Радует, что это солнечный город, было очень жарко летом.

Если брать людей и фанатов, то могу сказать, что я не встречал еще города в России, где настолько любят хоккей, где так много узнают всегда и везде. Здесь все пропитано «Авангардом», плакаты, баннеры, магазины – короче, люди просто болеют хоккеем.

К тому же у них забрали хоккей на четыре года, и я думаю, что они настолько соскучились, что реально с ума сходят. Чтобы это ощутить, здесь надо находиться. Сразу становится понятно, как в Омске дорожат хоккеем.

Все это безумно приятно, и, конечно, очень хочется ощутить эту атмосферу на новом стадионе, – сказал нападающий .