Рябыкин о том, будут ли все игры с «Сочи» начинаться с драки: «Если Назаров хочет, думаю, что да. Это сугубо его желание»

Дмитрий Рябыкин высказался о драке в матче с «Сочи».

«Авангард» и «Сочи» подрались в формате «5 на 5» после стартового вбрасывания на игре турнира в Санкт-Петербурге, в которой «ястребы» одержали победу со счетом 5:1.

– Если вспоминать начало турнира: первый матч, стартовое вбрасывание, драка – зачем?

– Не знаю, это не ко мне вопрос. Есть такой господин Назаров, я думаю, он вам ответит. Я узнал, что они опять планируют эту драку за три минуты до начала матча.

– Не участвовать – неспортивно?

– Слушайте, если у человека задача только драться – это его проблемы. Такого же не бывает, если тебя бьют по лицу, ты будешь уворачиваться или что делать? Мы играем в мужской вид спорта и привыкли давать сдачи, стоять за себя, за партнера.

– Теперь все встречи «Авангарда» и «Сочи» будут так начинаться?

– Я не знаю. Мы‑то не приверженцы этого, но если Назаров хочет, думаю, что да. Это сугубо его желание, – сказал главный тренер «Авангарда».

«Авангард» и «Сочи» начали матч с массовой драки – второй раз за лето. Это уже традиция Назарова

«Авангард» и «Сочи» устраивали массовые драки в трех последних матчах между собой. Следующая игра – 21 сентября