сообщил, что в Омске нет никакого давления.

– С точки зрения борьбы за в возвращении команды в родной Омск есть только плюсы или груз ответственности тоже станет давить куда сильнее, чем в Балашихе?

– Не думаю, что будет давление. Наоборот, родится какое-то вдохновение от того, что мы будем играть при своих болельщиках, при тех людях, у которых на несколько лет отобрали хоккей, которые скучали без него, ждали возвращения команды. Поддержка у нас будет – сто процентов.

Нам со своей стороны надо поменьше разочаровывать болельщиков, показывать хороший, сильный, интересный хоккей, играть на результат.

А что касается Кубка… где бы ты ни выступал, каким бы ни было давление, все равно у команды стоит задача выиграть. Этого и город хочет, и мы хотим – ради этого и выходим на лед. Давления нет никакого, наоборот, в Омске – кайф, – сказал нападающий .