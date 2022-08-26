Якупов об «Авангарде»: «Давления нет, наоборот, в Омске – кайф. Родится какое-то вдохновение от того, что будем играть при своих болельщиках»

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Наиль Якупов сообщил, что в Омске нет никакого давления.

– С точки зрения борьбы за Кубок Гагарина в возвращении команды в родной Омск есть только плюсы или груз ответственности тоже станет давить куда сильнее, чем в Балашихе?

– Не думаю, что будет давление. Наоборот, родится какое-то вдохновение от того, что мы будем играть при своих болельщиках, при тех людях, у которых на несколько лет отобрали хоккей, которые скучали без него, ждали возвращения команды. Поддержка у нас будет – сто процентов.

Нам со своей стороны надо поменьше разочаровывать болельщиков, показывать хороший, сильный, интересный хоккей, играть на результат.

А что касается Кубка… где бы ты ни выступал, каким бы ни было давление, все равно у команды стоит задача выиграть. Этого и город хочет, и мы хотим – ради этого и выходим на лед. Давления нет никакого, наоборот, в Омске – кайф, – сказал нападающий «Авангарда».

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