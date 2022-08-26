Вайсфельд о слухах про интерес со стороны «Авангарда»: «Я об этом ничего не знаю, клуб на контакт со мной не выходил»

Леонид Вайсфельд отреагировал на слухи об интересе со стороны «Авангарда».
Ранее появилась информация о том, что руководство «Авангарда» рассматривает возможность расстаться с генменеджером Алексеем Волковым.
Также сообщается, что клубу интересна кандидатура Вайсфельда.
«Я об этом ничего не знаю, «Авангард» на контакт со мной по этому поводу не выходил.
Интересна ли мне вообще работа генеральным менеджером? Да, конечно! Я бы с удовольствием к ней вернулся», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.