Защитника «Айлендерс» Ао оштрафовали на 40 000 шведских крон за вождение в нетрезвом виде

Защитник оштрафован за вождение в нетрезвом виде.

13 августа полиция Швеции остановила хоккеиста на дороге в ходе выборочной проверки. Полицейский алкометр показал уровень содержания алкоголя в крови игрока – 0,32 промилле.

Ао признал правонарушение и был оштрафован на общую сумму 40 000 крон (3791 доллар).

«Я глубоко сожалею и извлеку уроки из этой ошибки. Я определенно никогда больше не сяду за руль на следующий день [после употребления алкоголя].

Я был в отпуске со своей семьей и некоторыми нашими друзьями. В один из вечеров мы пошли вместе поужинать. В 10 часов утра на следующий день мы собирались продолжить наш отпуск, а затем меня остановили при проверке случайной выборки, и содержание алкоголя было выше допустимого», – сказал Ао.

В Швеции предельное содержание алкоголя в крови при вождении составляет 0,2 промилле, а 0,32 промилле, как в случае Ао, – показатель, который может привести к лишению водительских прав.