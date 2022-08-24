Ламорелло об «Айлендерс»: «Я доволен текущим составом. Если бы мы могли стать лучше, то сделали бы это»

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Лу Ламорелло заявил, что доволен нынешним составом «Айлендерс».

Клуб из Нью-Йорка этим летом не подписал ни одного одногостороннего контракта с игроками с рынка неограниченно свободных агентов.

Сообщалось, что «островитяне» предлагали Назему Кадри 7-летнее соглашение с кэпхитом 7 миллионов долларов.

Центрфорвард в итоге подписался с «Калгари» на этих условиях. 

«Я доволен текущим составом, с которым мы вступим в следующий сезон. У меня хорошие ощущения. 

Если бы мы могли стать лучше, то сделали бы это», – сказал генеральный менеджер «Айлендерс»

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