Ламорелло об «Айлендерс»: «Я доволен текущим составом. Если бы мы могли стать лучше, то сделали бы это»

заявил, что доволен нынешним составом «Айлендерс».

Клуб из Нью-Йорка этим летом не подписал ни одного одногостороннего контракта с игроками с рынка неограниченно свободных агентов.

Сообщалось, что «островитяне» предлагали Назему Кадри 7-летнее соглашение с кэпхитом 7 миллионов долларов.

Центрфорвард в итоге подписался с «Калгари» на этих условиях.

«Я доволен текущим составом, с которым мы вступим в следующий сезон. У меня хорошие ощущения.

Если бы мы могли стать лучше, то сделали бы это», – сказал генеральный менеджер .