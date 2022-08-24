Ламорелло об «Айлендерс»: «Я доволен текущим составом. Если бы мы могли стать лучше, то сделали бы это»

Лу Ламорелло заявил, что доволен нынешним составом «Айлендерс».
Клуб из Нью-Йорка этим летом не подписал ни одного одногостороннего контракта с игроками с рынка неограниченно свободных агентов.
Сообщалось, что «островитяне» предлагали Назему Кадри 7-летнее соглашение с кэпхитом 7 миллионов долларов.
Центрфорвард в итоге подписался с «Калгари» на этих условиях.
«Я доволен текущим составом, с которым мы вступим в следующий сезон. У меня хорошие ощущения.
Если бы мы могли стать лучше, то сделали бы это», – сказал генеральный менеджер «Айлендерс».