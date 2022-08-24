Романов о запрете на бороды в «Айлендерс»: «Это объясняется тем, что ты презентуешь команду и всегда должен выглядеть опрятно, с иголочки»

рассказал о запрете на ношение бороды в «Айлендерс».

Российский защитник перешел в клуб из Нью-Йорка в межсезонье и подписал с ним контракт на 3 года.

– Твой агент рассказывал, что ты пропустил звонок от . О чем вы говорили, когда все-таки созвонились?

– Я проснулся, днем мы созвонились с ним. Он сказал мне, что обмен – это всегда тяжело для игрока, и поздравил с тем, что я стал частью нового клуба, рассказал, что хотят меня видеть в составе и так далее.

– Про Ламорелло говорят, что он запрещает игрокам бороды отпускать. Тебе давали какие-то советы по работе с ним?

– Да, про бороды объясняется тем, что, когда бы ты ни вышел в общество – ты презентуешь команду и всегда должен выглядеть опрятно, с иголочки. В первую очередь, это касается внешности, поэтому бороды не разрешается носить.

– Что-то есть еще, кроме запрета на бороду?

– Думаю, что волосы отпускать досюда (показывает на плечи – прим. Sports.ru) тоже не разрешит. Но первое, что я узнал – это про бороды, – сказал Романов.

«Жена разбудила и сказала, что нас обменяли. Ответил: «Да хорош, не может быть». Романов – о переходе из «Монреаля» и контракте с «Айлендерс»