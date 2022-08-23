Артем Батрак: «Романов может быть четвертым-шестым защитником «Айлендерс». Духовитый игрок и делает все на пользу команде»

Артем Батрак высказался о подписании контракта и «Айлендерс».

«Романов должен играть в , и он получил нормальные деньги. «Айлендерс» как-то долго заключал с ним контракт, и неизвестно, по какой причине.

Однако соглашение все-таки было подписано. Если смотреть на оборону «Айлендерс», то Романов должен переигрывать . Четвертым-шестым защитником он может быть.

Другое дело, какую роль в команде Романов видит для себя и какую ему готовы предложить в команде. И вопрос, как «Айлендерс» будут играть при новом главном тренере.

На мой взгляд, Романов – духовитый игрок и делает все на пользу команде. Ничего эгоистичного в его действиях я не наблюдал.

Если ему скажут условно: «Саш, надо отрабатывать в обороне, в атаку пойдут другие», то он будет это делать.

Поэтому, думаю, у него в «Айлендерс» все будет хорошо. Романов должен там играть и делать это здорово», – сказал комментатор КХЛ ТВ.

«Жена разбудила и сказала, что нас обменяли. Ответил: «Да хорош, не может быть». Романов – о переходе из «Монреаля» и контракте с «Айлендерс»