«Айлендерс» подписали ЛаДуэ, Чоловски, Фашинга и Дюрандо. Клуб впервые за лето взял игроков с рынка

«Айлендерс» подписали контракты с Чоловски, Фашингом, ЛаДуэ и Дюрандо.

Клуб из Нью-Йорка объявил о подписании контрактов с 4 игроками. Все соглашения – двусторонние (при этом у Чоловски – гибридный). Контракт Фашинга рассчитан на год, остальных трех игроков – на 2 года.

24-летний защитник Деннис Чоловски в минувшем сезоне сыграл 11 матчей в за «Вашингтон» и , набрав 3 (0+3) очка. В 31 матче за «Шарлотт» в АХЛ отметился 18 (3+5) очками.

Его контракт будет двусторонним в первом сезоне (750 тысяч долларов в НХЛ и 200 – в АХЛ при гарантированном минимуме 225) и односторонним – во втором (775 тысяч).

27-летний форвард сыграл 11 матчей за «Аризону», не набрав очков. В АХЛ за «Тусон» провел 51 матч и набрал 37 (14+23) баллов.

Его зарплата составит 750 тысяч долларов в НХЛ и 200 – в АХЛ при гарантированном минимуме 250.

29-летний форвард Пол ЛаДуэ провел 1 матч за «Айлендерс», а в АХЛ набрал 12 (4+8) очков в 60 играх за «Бриджпорт».

23-летний форвард Арман Дюрандо набрал 37 (15+22) очков в 64 матчах за в АХЛ. В 6 матчах Кубка Колдера добавил 2 (1+1) балла.

Отметим, что подписания неограниченно свободных агентов стали для первыми после открытия рынка (13 июля).