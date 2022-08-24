Кормье про 1:2 от «Барыса»: «Мы можем играть намного лучше. Слишком много было потерь, удалений»

Теги Автомобилист драки КХЛ Барыс Патрис Кормье Кубок губернатора Челябинской области Хоккей

Патрис Кормье подвел итоги матча с «Барысом» (1:2) на Кубке губернатора Челябинской области.

«Мы можем играть намного лучше. Слишком много было потерь, удалений, так что есть над чем работать. Хорошо, что у нас есть еще несколько матчей до начала регулярного чемпионата.

Драки в матче? Это хоккей, и драки здесь случаются. Цели на турнир? Выявить свои ошибки, уменьшить количество удалений и каждый день улучшать свою игру.

Главная цель – подготовиться на сто процентов к первому матчу сезона против «Локомотива», – сказал нападающий «Автомобилиста».

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