Кормье про 1:2 от «Барыса»: «Мы можем играть намного лучше. Слишком много было потерь, удалений»

подвел итоги матча с (1:2) на Кубке губернатора Челябинской области.

«Мы можем играть намного лучше. Слишком много было потерь, удалений, так что есть над чем работать. Хорошо, что у нас есть еще несколько матчей до начала регулярного чемпионата.

Драки в матче? Это хоккей, и драки здесь случаются. Цели на турнир? Выявить свои ошибки, уменьшить количество удалений и каждый день улучшать свою игру.

Главная цель – подготовиться на сто процентов к первому матчу сезона против «Локомотива», – сказал нападающий .