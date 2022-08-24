Заварухин про 1:2 от «Барыса»: «Автомобилисту» немного не хватает быстроты в завершении»

подвел итоги матча с «Барысом» (1:2) на Кубке губернатора Челябинской области.

– Второй матч в это межсезонье против «Барыса». Как и в первой игре, было много борьбы – были и драки, и много силовой борьбы.

Идет подготовка к чемпионату. Осталось две игры нам всего сыграть до старта. Немного не хватает быстроты в завершении, хотя были хорошие моменты – и два в ноль выходили, и три в два, и контратаки четыре в два. Но соперник наказал нас за нашу недисциплинированность – пропустили решающий гол в меньшинстве.

– С чем связано такое большое количество удалений?

– Пока свяжем все это с летним хоккеем. Большое желание есть у ребят, стараются помочь команде, но иногда переусердствуют в этом. Дальше – посмотрим.

– Тот состав, который мы увидели сегодня, максимально приближен к тому, с которым «Автомобилист» войдет в сезон?

– У нас первую игру Да Коста сегодня сыграл, который до этого не провел ни одного матча. Будем стараться подтянуть его, чтобы он был готов и подошел к началу сезона в оптимальной форме. Сегодня должен был чуть другой состав быть на матч, но из-за небольшого заболевания у одного из игроков, мы состав немного поменяли, – сказал главный тренер .