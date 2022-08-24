Блэкер о том, почему остался в КХЛ: «Мы с семьей приняли такое решение. В России нас все устраивает»

рассказал, почему продолжил играть в России.

Защитник высказался после матча с (1:2) на Кубке губернатора Челябинской области.

– Какие впечатления остались после матча с «Барысом»?

– Не лучшая игра для нас. У нас было слишком много удалений, ошибок, и в итоге они стоили нам победы. Но хорошо, что это предсезонка. Здесь можно учиться на своих ошибках и становиться лучше.

– Далеко не все легионеры в это межсезонье вернулись в свои клубы КХЛ. Почему вы решили остаться играть в России?

– Каждый делает свой выбор. Мы вместе с моей семьей приняли именно такое решение. В России нас все устраивает.

– Некоторые игроки говорят о серьезном давлении в своих странах.

– На меня никакого давления не оказывали. О других говорить я не могу.

– Прошлый сезон получился для «Автомобилиста» неудачным. Сейчас есть желание реабилитироваться перед болельщиками?

– Конечно. Прошлый сезон получился для команды далеко не лучшим, поэтому этот год точно должен быть успешнее. Мы все еще учимся новой системе, выстраиваем команду и к первой игре сезона должны быть готовы на все сто процентов.

– Задача будет выиграть Кубок Гагарина?

– Как у всех, у нас задача выиграть Кубок. Если ты играешь в , то другой цели и быть не может, – сказал защитник «Автомобилиста».