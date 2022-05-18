Джесси Блэкер: «Что бы ни случилось, мы идем вперед. Очевидно, нам нужно выиграть несколько игр»

Защитник сборной Казахстана по хоккею Джесси Блэкер высказался после поражения в игре со Швейцарией (2:3) на ЧМ.

– Мы знаем, что это тяжелое испытание для нас. Но если мы будем играть в свою игру и делать все, что в наших силах, и это все, о чем действительно можем беспокоиться, то результат придет. Что бы ни случилось, мы идем вперед. Очевидно, нам нужно выиграть несколько игр. Это первое. Мы просто должны ограничить наши ошибки и провалы, и я думаю, тогда будем играть намного лучше.

Все, что нужно знать об 11-м туре КПЛ: крупнейшее поражение в карьере Бердыева, хет-трик Марина Томасова и триллер в матче «Актобе» и «Тобола»