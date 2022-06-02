Да Коста, Кормье, Мэйсек, Волк и Блэкер планируют сыграть за «Автомобилист» в новом сезоне КХЛ

Пять иностранцев намерены вернуться в состав команды.

Хоккеисты екатеринбургского клуба , , Брукс Мэйсек, Джесси Блэкер и намерены вернуться в и сыграть в сезоне-2022/23.

Игроки не собираются разрывать действующие соглашения с «Автомобилистом» и планируют продолжить карьеру в КХЛ.

Контракты француза Да Косты и канадца Кормье рассчитаны до апреля 2023 года, канадца Мэйсека – до 2024-го.

У канадцев Блэкера и Волка есть паспорта Казахстана, их контракты подписаны до 2023 и 2024 годов.