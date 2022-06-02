Да Коста, Кормье, Мэйсек, Волк и Блэкер планируют сыграть за «Автомобилист» в новом сезоне КХЛ

Пять иностранцев «Автомобилиста» намерены вернуться в состав команды.
Хоккеисты екатеринбургского клуба Стефан Да Коста, Патрис Кормье, Брукс Мэйсек, Джесси Блэкер и Кертис Волк намерены вернуться в КХЛ и сыграть в сезоне-2022/23.
Игроки не собираются разрывать действующие соглашения с «Автомобилистом» и планируют продолжить карьеру в КХЛ.
Контракты француза Да Косты и канадца Кормье рассчитаны до апреля 2023 года, канадца Мэйсека – до 2024-го.
У канадцев Блэкера и Волка есть паспорта Казахстана, их контракты подписаны до 2023 и 2024 годов.