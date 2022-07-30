Эдди Паскуале: «Почему выбрал «Барыс»? У них был интерес, и там были знакомые ребята»

Вратарь Эдди Паскуале, перешедший в «Металлург», рассказал, почему выбрал «Барыс» для старта карьеры в КХЛ.

– У них был интерес, и там были знакомые ребята. Все же путь от дома неблизкий, родные остаются далеко, определенная нервозность присутствовала. Поговорил с Джесси Блэкером, с которым росли по соседству, он хорошо отозвался о лиге и клубе. С тем же Дарреном Дитцем когда-то играли вместе. Так легче адаптироваться на новом месте.

– Какими были первые впечатления от КХЛ? Дальние перелеты не напугали?

– Отличная лига! Очень много мастерства у игроков. Пожалуй, хоккей чуть более оборонительный, чем в АХЛ. Но тут парни умеют забивать – дай только малейшую возможность. Перелеты не особо напрягали. Прежде приходилось долго ездить автобусом, а в Сент-Джонсе и прилично летать. Хорошо, что здесь у команд есть чартеры: прыгнул на борт – и полетел в другой город.

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