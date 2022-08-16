Корешков о Ничушкине: «Талантливый форвард – его прогресс был вопросом времени. Парень с огромными задатками, мог решить исход матча в одиночку»

дал комментарий о прогрессе Валерия Ничушкина в .

– Главный герой последнего сезона НХЛ – . Вы работали с ним в молодежной сборной. Каким запомнили его?

– Хорошо помню Валерия, его харизму, трудолюбие, работу на тренировках. Он командный игрок. Всегда нацелен на большие задачи.

На МЧМ-2013 в Уфе он был на два года моложе остальных, но забил гол в овертайме бронзового матча. Это говорит о многом.

Парень с огромными задатками, который мог решить исход матча в одиночку. Талантливый форвард – его прогресс был вопросом времени.

– Только времени?

– Не только. Надо найти своего тренера, команду. Тогда хоккеист может раскрыться в другом ракурсе и заиграть еще ярче, – сказал ассистент главного тренера СКА.

В прошлом сезоне Ничушкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе .