Корешков о Ничушкине: «Талантливый форвард – его прогресс был вопросом времени. Парень с огромными задатками, мог решить исход матча в одиночку»

Евгений Корешков дал комментарий о прогрессе Валерия Ничушкина в НХЛ.
– Главный герой последнего сезона НХЛ – Валерий Ничушкин. Вы работали с ним в молодежной сборной. Каким запомнили его?
– Хорошо помню Валерия, его харизму, трудолюбие, работу на тренировках. Он командный игрок. Всегда нацелен на большие задачи.
На МЧМ-2013 в Уфе он был на два года моложе остальных, но забил гол в овертайме бронзового матча. Это говорит о многом.
Парень с огромными задатками, который мог решить исход матча в одиночку. Талантливый форвард – его прогресс был вопросом времени.
– Только времени?
– Не только. Надо найти своего тренера, команду. Тогда хоккеист может раскрыться в другом ракурсе и заиграть еще ярче, – сказал ассистент главного тренера СКА.
В прошлом сезоне Ничушкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо».