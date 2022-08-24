Ничушкин о плане привезти Кубок Стэнли в Дубай: «Запретили. Все страны, куда я прошу, запрещают. Музей в Торонто ссылается на протоколы безопасности»

рассказал, что ему запретили привезти Кубок Стэнли в Дубай.

– Вам не разрешили привезти Кубок Стэнли в Челябинск. Удалось реализовать план и встретиться с ним в Дубае?

– Нет. Все еще работаем над этим. В Дубае запретили, в Стамбуле – тоже. Все страны, куда я прошу Кубок, запрещают. Все еще работаем над этим. Надеюсь, получится договориться.

Сейчас вторая попытка, чтобы все-таки дали страну, где русским не требуется виза. У меня есть друзья, у которых нет шенгена.

– Вам лига запретила?

– Не совсем. Кубок принадлежит музею в Торонто. У них свои протоколы безопасности. Они ссылаются на них, – сказал нападающий «Колорадо».

Кубок Стэнли не приедет в Россию этим летом. НХЛ сообщила об этом игрокам «Колорадо» и «Тампы»