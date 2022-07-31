Бучневич о плей-офф: «Ничушкин мне сказал, что для «Колорадо» серия с «Сент-Луисом» была самой тяжелой. Рад за Валеру, у них хорошая команда»

рассказал о поражении от в Кубке Стэнли.

«Блюз» уступили «Эвеланш» во втором раунде со счетом 2-4.

«Разговаривал с , он мне сказал, что для них серия с «Сент-Луисом» была самой тяжелой. Почему нам не удалось пройти дальше? Стечение обстоятельств, было много травм. Я, честно, уверен, что мы могли пройти «Колорадо», но так легла карта. Надеюсь, в следующем году мы победим.

Злился ли Джордан Биннингтон после матча, в котором он получил травму? Я его не видел, он сразу уехал на медобследование. А тот случай, когда он бросил бутылку в Назема Кадри, с ним вроде никто не обсуждал. Рад за Валеру, у них получилась хорошая команда. В последние года три их называли фаворитами. Если они победили, значит они лучшие в лиге.

Три компонента, которые помогут «Сент-Луису» претендовать на ? Опыт, сбалансированный состав и недооцененный креатив нашей команды», – рассказал Бучневич.