Чудинов договорился о контракте с «Ак Барсом» на год (Metaratings)

Теги Ак Барс возможные переходы Максим Чудинов КХЛ Хоккей

Защитник Максим Чудинов договорился о подписании однолетнего контракта с «Ак Барсом».

Как сообщает Metaratings.ru, в ближайшее время о сделке объявят официально.

Сейчас 32-летний защитник, пропустивший прошлый сезон из-за травмы, находится в казанском клубе на пробном контракте.

Ранее хоккеист выступал за «Авангард», СКА и «Северсталь».

Всего в КХЛ защитник сыграл 570 матчей и набрал 198 (67+131) очков. 

Чудинов получит не больше 15 млн рублей, если подпишет с «Ак Барсом» полноценный контракт. Знарок доволен защитником («Бизнес Online»)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные