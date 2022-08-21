Чудинов договорился о контракте с «Ак Барсом» на год (Metaratings)

Защитник Максим Чудинов договорился о подписании однолетнего контракта с «Ак Барсом».

Как сообщает Metaratings.ru, в ближайшее время о сделке объявят официально.

Сейчас 32-летний защитник, пропустивший прошлый сезон из-за травмы, находится в казанском клубе на пробном контракте.

Ранее хоккеист выступал за «Авангард», СКА и «Северсталь».

Всего в защитник сыграл 570 матчей и набрал 198 (67+131) очков.

Чудинов получит не больше 15 млн рублей, если подпишет с «Ак Барсом» полноценный контракт. Знарок доволен защитником («Бизнес Online»)