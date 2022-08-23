Платежка «Ак Барса» – 853 млн рублей. У Радулова (80 млн) самая большая зарплата, у Зарипова (10 млн) – самая маленькая («СЭ»)

Размер платежной ведомости на текущий момент составляет 853 млн рублей.

В эту сумму включаются только базовые оклады игроков – без учета бонусов. По данным «Спорт-Экспресса», казанский клуб вписывается в потолок зарплат, который составляет 900 млн рублей.

Самый высокооплачиваемый игрок «Ак Барса» – форвард (80 млн рублей). Меньше всех (среди игроков, чьи контракты учитываются под потолком) – вратарь Амир Мифтахов и форвард (по 10 млн).

Вратари: Тимур Билялов (42 млн), Амир Мифтахов (10);

Защитники: (65), Никита Лямкин (40), Дмитрий Юдин (35), Василий Токранов и Динар Хафизуллин (по 30), Кристиан Хенкель (27), Кирилл Адамчук (14);

Нападающие: Александр Радулов (80), (75), Кирилл Семенов (65), Кирилл Петров (50), Станислав Галиев (45), , и Даниил Тарасов (по 40), Артем Галимов (22), , Михаил Глухов и Артем Лукоянов (по 20), Кирилл Панюков (18), Никита Дыняк (15), Данис Зарипов (10).

Контракты защитника Никиты Евсеева, форвардов Дмитрия Кателевского и Ильи Сафонова не учитываются под потолком.

«Ак Барс» выглядит супермашиной перед новым сезоном. Там легко набирается пять сильных звеньев