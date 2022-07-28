Генменеджер «Ак Барса» о Чудинове: «Есть риск рецидива травмы. Но рынок сейчас не такой, чтобы разбрасываться игроками, имеющими победный опыт»

Марат Валиуллин высказался о пробном контракте с .

– У вас еще есть место под потолком зарплат?

– Возможности для маневра у нас есть, хотя и для небольшого. И мы не просто так заключаем просмотровые контракты. Например, если мы подпишем полноценный с Чудиновым, то сумма будет умеренной.

– А какие шансы у Чудинова?

– Пробный договор до конца августа. Хотим посмотреть на Максима в матчах.

В тренировочном процессе к нему вопросов нет, он выглядит хорошо, нагрузки выдерживает.

Да, есть риск рецидива травмы. Но рынок сейчас не такой, чтобы разбрасываться подобными игроками, которые имеют победный опыт, – сказал генеральный менеджер .

«Ак Барс» подписал пробный контракт с Чудиновым. Хоккеист пропустил сезон из-за травмы