Чудинов получит не больше 15 млн рублей, если подпишет с «Ак Барсом» полноценный контракт. Знарок доволен защитником («Бизнес Online»)

получит не больше 15 млн рублей, если подпишется с «Ак Барсом».

Сейчас 32-летний защитник, пропустивший прошлый сезон из-за травмы, находится в казанском клубе на пробном контракте с зарплатой 100 тысяч рублей. Эти деньги не попадают под жесткий потолок зарплат.

Сообщается, что и тренерский штаб довольны игрой Чудинова.

Кроме того, отмечается, что в полноценном контракте игрока с «Ак Барсом» будет специально прописан пункт на случай повторения травмы.

Соглашение нужно подписать до 30 августа, его срок будет рассчитан на один год.

Среди других претендентов на игрока называются и .