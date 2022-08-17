Чудинов получит не больше 15 млн рублей, если подпишет с «Ак Барсом» полноценный контракт. Знарок доволен защитником («Бизнес Online»)

Максим Чудинов получит не больше 15 млн рублей, если подпишется с «Ак Барсом».
Сейчас 32-летний защитник, пропустивший прошлый сезон из-за травмы, находится в казанском клубе на пробном контракте с зарплатой 100 тысяч рублей. Эти деньги не попадают под жесткий потолок зарплат.
Сообщается, что Олег Знарок и тренерский штаб «Ак Барса» довольны игрой Чудинова.
Кроме того, отмечается, что в полноценном контракте игрока с «Ак Барсом» будет специально прописан пункт на случай повторения травмы.
Соглашение нужно подписать до 30 августа, его срок будет рассчитан на один год.
Среди других претендентов на игрока называются «Спартак» и «Автомобилист».