Чудинов получит не больше 15 млн рублей, если подпишет с «Ак Барсом» полноценный контракт. Знарок доволен защитником («Бизнес Online»)

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Максим Чудинов получит не больше 15 млн рублей, если подпишется с «Ак Барсом».

Сейчас 32-летний защитник, пропустивший прошлый сезон из-за травмы, находится в казанском клубе на пробном контракте с зарплатой 100 тысяч рублей. Эти деньги не попадают под жесткий потолок зарплат. 

Сообщается, что Олег Знарок и тренерский штаб «Ак Барса» довольны игрой Чудинова. 

Кроме того, отмечается, что в полноценном контракте игрока с «Ак Барсом» будет специально прописан пункт на случай повторения травмы.

Соглашение нужно подписать до 30 августа, его срок будет рассчитан на один год. 

Среди других претендентов на игрока называются «Спартак» и «Автомобилист»

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