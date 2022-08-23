Александр Романов: «Не знаю, можно ли Лонг-Айленд назвать нашей Рублевкой. Так, аппендикс Нью-Йорка»

высказался про Лонг-Айленд после подписания контракта с .

Российский защитник подписал трехлетнее соглашение с клубом и средней годовой зарплатой 2,5 миллиона долларов.

«Не знаю, как местные котируют Лонг-Айленд.

По сути это полуостров, который находится в 40 минутах езды от Нью-Йорка. Не знаю, можно ли его назвать нашей Рублевкой. Так, аппендикс Нью-Йорка.

Я тут нахожусь уже две недели, но не пытался даже доехать до Нью-Йорка, так как постоянные пробки.

Найти жилье здесь нелегко. Рынок может показаться обширным, но подходящих вариантов немного», – сказал Романов.