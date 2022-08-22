Агент Романова: «Очень довольны контрактом с «Айлендерс». Мы заключили отличную сделку для обеих сторон»

высказался о подписании контракта между и «Айлендерс».

«Конечно, мы очень довольны контрактом. «Айлендерс» очень хотели получить Романова, они произвели обмен во время драфта.

Мы сразу понимали, что мы небыстро придем к сделке с клубом, это контракт не из легких, так как у Романова не будет арбитрационных прав еще два года, плюс еще один сезон Саша не мог получить оффер-шит.

Мы на протяжении долгого времени общались с клубом, изучали рынок и в конечном итоге заключили отличную сделку для обеих сторон. Александр с нетерпением ждет начала сезона», – сказал агент защитника «Айлендерс».

Романов подписал контракт с «Айлендерс» на 3 года. Кэпхит – 2,5 млн долларов