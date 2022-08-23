Александр Романов: «Хочу больше играть нападении, улучшить игру с шайбой. В межсезонье работал над навыками»

поделился эмоциями после подписания контракта с .

Российский защитник подписал трехлетнее соглашение с клубом и кэпхитом 2,5 миллиона долларов.

«Я рад быть в команде. Уже нахожусь в Лонг-Айленде и готовлюсь к сезону. Честно говоря, я уже готов играть.

Я способен привнести больше атакующих действий, потому что в течение всего межсезонья работал над своим навыками. Я хочу улучшить свою играть с шайбой.

Также я могу показывать силовой хоккей, могу применять силовые приемы и начинать атаки. Хочу больше играть в зоне нападения», – заявил хоккеист.