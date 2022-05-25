Суд поделил имущество между Телегиным и Пелагеей. Сторона хоккеиста недовольна решением

Суд поделил имущество между певицей Пелагеей и хоккеистом .

Сторона Телегина осталась недовольна решением, вынесенным Никулинским судом Москвы.

«Удовлетворено частично с одной стороны, частично с другой стороны, более подробно высказываться не будем. Решение суда обжалуем», — заявила адвокат игрока Ирина Петрова.

Пелагея и форвард поженились летом 2016 года, у них родилась дочь. О расставании пара объявила в конце 2019 года.

Пелагея отсудила у Телегина всю недвижимость. Он претендует на половину ее доходов за 3 года брака («КП»)

Адвокат Телегина про сообщение о том, что Пелагея отсудила у игрока всю недвижимость: «Цель заметки – оказать давление на суд»