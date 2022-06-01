Психолог о словах Телегина, обвинившего Пелагею в домашнем насилии: «Если он проиграл в суде и видит, что нет перспективы, то можно и так обидеть человека»

Психолог объяснил, почему Иван Телегин обвинил Пелагею в домашнем насилии.

Бывшего мужа певицы, сейчас выступающего за «Авангард», не устроило решение суда о разделе имущества.

«Если мы не можем ответить человеку аналогичным образом, то мы ищем какие-то другие способы, которые нам доступны.

Если он проиграл в суде и видит, что нет судебной перспективы, то можно и таким способом обидеть человека.

Здесь просто используется разнообразие методов», – считает автор книг по психологии, доктор наук Андрей Зберовский.

Иван Телегин: «Прекрасно понимаю Джонни Деппа. Я сам состоял в токсичных, абьюзных отношениях, был жертвой»