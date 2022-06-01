Психолог о словах Телегина, обвинившего Пелагею в домашнем насилии: «Если он проиграл в суде и видит, что нет перспективы, то можно и так обидеть человека»

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Психолог объяснил, почему Иван Телегин обвинил Пелагею в домашнем насилии. 

Бывшего мужа певицы, сейчас выступающего за «Авангард», не устроило решение суда о разделе имущества. 

«Если мы не можем ответить человеку аналогичным образом, то мы ищем какие-то другие способы, которые нам доступны.

Если он проиграл в суде и видит, что нет судебной перспективы, то можно и таким способом обидеть человека.

Здесь просто используется разнообразие методов», – считает автор книг по психологии, доктор наук Андрей Зберовский. 

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