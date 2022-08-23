Виктор Козлов: «Сильная сторона Хо-Сэнга – игра в атаке. Нужно найти партнеров, которые могут прикрыть его»

Главный тренер рассказал о сильной стороне .

– Мы видели наших новичков и ставим задачу играть в красивый, зрелищный хоккей. У нас есть потенциал для хорошей игры.

– У вас есть минимальная планка по очкам?

– Главное – найти свою игру и реализовывать свой потенциал. Нужно раскрыть ребят на новой роли. Сейчас много молодых, которых нужно реализовать.

– Нужен ли команде еще защитник?

– Молодые ребята заслужили свой шанс, а по ходу сезона мы будем смотреть и делать выводы

– Будете ли вы строже относиться к игрокам, чем Лямса?

– Для меня главное сделать так, чтобы игроки приносили пользу.

Если у игрока не задалась игра в большинстве, это не значит, что я все перетасую и уберу хоккеиста из большинства. Там играют те, кто может забить и отдать.

– Согласны с мнением, что Хо-Сэнг не вышел на топовый уровень из-за игры в обороне?

– Его сильная сторона – игра в атаке. Ему нужно найти партнеров, которые могут прикрыть его. Мы работаем над этим компонентом. Ему интересно изучать хоккей.

– Шмелев в прошлом плей-офф забросил всего одну шайбу, провалил многие игры. Что будете делать, чтобы этого снова не произошло?

– В прошлом сезоне уехали лидеры, а ребята, которые заняли их места – не сталкивались с этим раньше. Сергей – хороший игрок. Он тренируется, все будет нормально, – сказал .