Генменеджер «Айлендерс» о Добсоне: «Мне нравятся его хоккейные инстинкты и чтение игры. Ноа рос весь прошлый сезон»

Генеральный менеджер высказался о продлении контракта с .

Защитник подписал соглашение сроком на 3 года с кэпхитом 4 миллиона долларов.

«Что мне нравится в нем, так это то, что видит большинство из нас: его хоккейные инстинкты и его атакующие способности в том, что касается чтения игры.

Он обладает терпением и самодисциплиной, чтобы просто тренироваться каждый божий день, время от времени получать возможность [играть] и просто расти как терпеливый игрок, который становится сильнее.

Он работал над своей игрой, и у него была возможность сделать это, а также дополнительно заниматься после регулярных тренировок, потому что он знал, что не будет играть. А потом, когда у него появилась возможность играть полные матчи, как в прошлом году, он стал расти на протяжении всего сезона, так что я не думаю, что есть какой-то потолок в плане того, чего он может добиться», – сказал Ламорелло.