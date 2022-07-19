Лайне, Ткачак, Дюбуа, Добсон, Робертсон и Эттинджер – в списке лучших ограниченно свободных агентов этого межсезонья (NHL.com)

Лайне, Ткачак, Дюбуа, Робертсон и Эттинджер – в списке лучших ограниченно свободных агентов.

Официальный сайт представил список из 11 лучших ограниченно свободных агентов.

Большинство из них имеют право на получение контрактных предложений от других команд.

Текущая команда может повторить предложение и оставить игрока у себя, либо отпустить его, получив компенсацию в виде драфт-пиков. Их количество и раунды зависят от зарплаты на новом месте.

Вратари: Витек Ванечек («Нью-Джерси», кэпхит по прошлому контракту – 716,7 тысячи долларов), Джейк Эттинджер («Даллас», после контракта новичка).

Защитник: Ноа Добсон («Айлендерс», после контракта новичка).

Нападающие: Патрик Лайне ( , 7,5 млн долларов), Мэттью Ткачак («Калгари», 7 млн), Пьер-Люк Дюбуа («Виннипег», 5 млн), Йеспер Братт ( , 2,75 млн), Эндрю Манджипани («Калгари», 2,425 млн), Павел Заха ( , 2,25 млн), Каапо Какко ( , после контракта новичка), Джейсон Робертсон («Даллас», после контракта новичка).

«Калгари» подал в арбитраж по поводу контракта Ткачака. Он не сможет получить предложения от других команд

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