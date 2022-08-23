Добсон о продлении контракта с «Айлендерс»: «С воодушевлением жду предстоящие три сезона, чтобы продолжать расти и развивать то, чего я достиг в прошлом году»

прокомментировал продление контракта с .

Защитник подписал соглашение сроком на 3 года с кэпхитом 4 миллиона долларов.

«Конечно, я очень рад. Оглядываясь назад, на вторую половину прошлого сезона. я очень доволен шагами, которые предпринял.

Я думаю о том, чтобы в межсезонье постараться использовать по полной дополнительное время. В этом году мы должны сделать еще один шаг, и я с воодушевлением жду предстоящие три сезона, чтобы продолжать расти и развивать то, чего я достиг в прошлом году», – сказал Добсон.