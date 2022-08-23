Добсон о продлении контракта с «Айлендерс»: «С воодушевлением жду предстоящие три сезона, чтобы продолжать расти и развивать то, чего я достиг в прошлом году»

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Ноа Добсон прокомментировал продление контракта с «Айлендерс»

Защитник подписал соглашение сроком на 3 года с кэпхитом 4 миллиона долларов. 

«Конечно, я очень рад. Оглядываясь назад, на вторую половину прошлого сезона. я очень доволен шагами, которые предпринял. 

Я думаю о том, чтобы в межсезонье постараться использовать по полной дополнительное время. В этом году мы должны сделать еще один шаг, и я с воодушевлением жду предстоящие три сезона, чтобы продолжать расти и развивать то, чего я достиг в прошлом году», – сказал Добсон. 

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