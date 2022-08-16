«Айлендерс» могут обменять Бовилье ради подписания Кадри. «Монреалю» интересен уроженец Квебека

Форвард может быть обменян в .

Генеральному менеджеру «островитян» необходимо освободить место в платежной ведомости команды для подписания контракта с Наземом Кадри.

Сейчас в распоряжении клуба есть 11,1 миллиона долларов, но новых контрактов по-прежнему нет у ограниченно свободных агентов Александра Романова и Ноа Добсона.

Поэтому 25-летний Бовилье стал доступен для обмена. Одним из клубов, которому интересен нападающий, является «Монреаль». Энтони родился в Сорель-Трейси – городе на юго-западе провинции Квебек.

Контракт Бовилье с зарплатой 4,15 млн долларов рассчитан до конца следующего сезона.

Нападающий набрал 34 (12+22) очка в 75 матчах регулярного чемпионата в прошлом сезоне.

Всего в лиге хоккеист записал на свой счет 189 (93+96) баллов в 408 играх.