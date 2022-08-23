Директор «Салавата» о призыве игроков СКА и ЦСКА: «Они приезжают на 3 дня в спортроту, принимают присягу и играют. Вряд ли это замена службы – скорее, возможность уйти от нее»

Генеральный директор заявил, что клуб не потеряет игроков из-за воинского призыва.

«Проверили воинский учет всех молодых людей. Пока никаких рисков остаться посередине сезона без какого-либо игрока нет», – сказал Ринат Баширов.

Также функционер заявил, что у СКА и есть преимущество над другими клубами в этом вопросе.

«У коллег нет проблем: игроки приезжают на три дня в спортивную роту, принимают присягу, а потом играют. Вряд ли это является адекватной заменой службы в армии. Скорее, это возможность уйти от службы в армии.

У нас спортроты нет. Мы за то, чтобы решать проблему глобально. В законе должен быть раздел, который позволяет представителям спорта высших достижений заменять службу в армии. Контракт в профессиональном клубе должен приравниваться к службе в армии. Физическая подготовка хоккеиста адекватна физической подготовке солдата. Мы призываем ФХР выйти с этим предложением», – сказал Баширов.