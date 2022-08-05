Гендиректор «Салавата»: «Не участвовали в гонке за Жафярова. Он отличный человек, но были большие риски»

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Ринат Баширов рассказал, почему «Салават» не подписал Дамира Жафярова.

– Не было мысли включиться в борьбу за Жафярова и перебить другие предложения деньгами?

– Мы в этой гонке не участвовали. Вели переговоры и могли дать ту сумму, которая его устраивала, – запас под потолком у нас достаточный.

Но мы пришли к выводу, что будем искать других игроков. Дамир – отличный человек, но были большие риски.

СКА подписал его без соревнования с нами. По другим игрокам тоже с удивлением узнавал, что мы участвовали в этих переговорах, а кто-то нас победил. Ни по одному человеку мы не вступали в борьбу, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева».

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