Тренер «Амура» Андриевский о 2:4: «Не хочу обидеть «Динамо», но это мы нашли способ, как проиграть матч, провалили 3-й период. У соперника не было особо моментов»

Александр Андриевский: «Амур» сам нашел способ, как проиграть «Динамо».

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура » Александр Андриевский высказался о поражении от «Динамо » в матче FONBET КХЛ (2:4).

«Провалили третий период. Не хочу обидеть «Динамо», но это мы нашли способ, как проиграть эту игру.

В третьем периоде начали отбрасываться от шайбы, хотели играть на сохранение счета вместо той игры, которую показывали в первом и втором периодах. Имеем то, что имеем. Игра складывалась в нашу пользу, у «Динамо» не было особо моментов. Дали слабину, и все», – сказал Андриевский.