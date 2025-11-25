Тренер «Амура» Андриевский о 2:4: «Не хочу обидеть «Динамо», но это мы нашли способ, как проиграть матч, провалили 3-й период. У соперника не было особо моментов»
Александр Андриевский: «Амур» сам нашел способ, как проиграть «Динамо».
Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский высказался о поражении от «Динамо» в матче FONBET КХЛ (2:4).
«Провалили третий период. Не хочу обидеть «Динамо», но это мы нашли способ, как проиграть эту игру.
В третьем периоде начали отбрасываться от шайбы, хотели играть на сохранение счета вместо той игры, которую показывали в первом и втором периодах. Имеем то, что имеем. Игра складывалась в нашу пользу, у «Динамо» не было особо моментов. Дали слабину, и все», – сказал Андриевский.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
