Марченко пропустит матч с «Вашингтоном» из-за травмы верхней части тела. Форвард «Коламбуса» пройдет дополнительные обследования во вторник

Кирилл Марченко не сыграет с «Вашингтоном».

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко пропустит матч с «Вашингтоном » в регулярном сезоне НХЛ из-за травмы.

Напомним, 25-летний хоккеист получил повреждение во время утренней раскатки. Теперь «Блю Джекетс» сообщили, что россиянин пропустит игру с «Кэпиталс» из-за травмы верхней части тела.

Генеральный менеджер «Коламбуса » Дон Уодделл заявил , что травма вряд ли окажется серьезной. Игрок пройдет дальнейшие обследования во вторник.

В текущем сезоне НХЛ форвард провел 22 матча и набрал 22 (8+14) очка.

Матч «Вашингтон» – «Коламбус» состоится 25 ноября и начнется в 03:00 по московскому времени.