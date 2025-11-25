Марченко пропустит матч с «Вашингтоном» из-за травмы верхней части тела. Форвард «Коламбуса» пройдет дополнительные обследования во вторник
Кирилл Марченко не сыграет с «Вашингтоном».
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко пропустит матч с «Вашингтоном» в регулярном сезоне НХЛ из-за травмы.
Напомним, 25-летний хоккеист получил повреждение во время утренней раскатки. Теперь «Блю Джекетс» сообщили, что россиянин пропустит игру с «Кэпиталс» из-за травмы верхней части тела.
Генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл заявил, что травма вряд ли окажется серьезной. Игрок пройдет дальнейшие обследования во вторник.
В текущем сезоне НХЛ форвард провел 22 матча и набрал 22 (8+14) очка.
Матч «Вашингтон» – «Коламбус» состоится 25 ноября и начнется в 03:00 по московскому времени.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: пресс-служба «Коламбуса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости