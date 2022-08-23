Гафуров о Гуске в «Торпедо»: «На Адама претендовали несколько клубов КХЛ. Его подписание – элемент долгосрочной стратегии»

Генеральный менеджер назвал подписание частью стратегии клуба.

Сегодня стало известно, что нижегородцы договорились с 25-летним вратарем сборной Словакии о контракте сроком на год.

«Адам – габаритный и достаточно молодой по вратарским меркам игрок. За счет габаритов, хорошей подвижности и грамотной позиционной игры он уверенно смотрится в воротах.

Адам – талантливый вратарь, но ему тяжело было получить свой шанс закрепиться в , где над ним в системе находились обладатель «Везины» Игорь Шестеркин и Александр Георгиев, но несмотря на свою молодость, Адам провел уже 3 полных сезона в и выступал за сборную на двух чемпионатах мира.

Он готов к новому вызову в «Торпедо», где ему предстоит побороться за роль «первого номера». Мы верим, что при должной работе, он способен стать первым вратарем не только здесь и сейчас.

Отмечу, что на Адама претендовали несколько клубов , и мы рады, что игрок сделал выбор в пользу «Торпедо». Права на него как минимум еще три года будут принадлежать «Торпедо». Мы расцениваем это подписание еще и как один из элементов нашей долгосрочной стратегии», – сказал Максим Гафуров.